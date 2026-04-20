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Trabajadores del Sanatorio Alvear realizan un paro por reclamos salariales

Denuncian atraso en pagos. La medida es por 24 horas y se manifiestan de forma pacífica.

Hoy 08:36
Trabajadores Sanatorio Alvear

Trabajadores del Sanatorio Alvear iniciaron este lunes un paro por 24 horas en reclamo por el atraso en el pago de salarios y otras irregularidades laborales.

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La medida de fuerza se lleva adelante junto al gremio ATSA y se desarrolla de manera pacífica en la vereda del establecimiento, sin afectar la atención a los pacientes.

Marcia, una de las trabajadoras, explicó en diálogo con Radio Panorama que la situación se arrastra desde hace tiempo. “Nos están debiendo el 20% de enero, febrero y marzo, además de los bonos. Hace tres meses que no tenemos respuestas”, señaló.

Según detalló, el conflicto lleva al menos un año sin resolverse y ya fue planteado ante el Departamento de Trabajo. “Hemos llegado a esa instancia, pero no hubo acuerdo. Por eso tomamos esta medida”, indicó.

La empleada también denunció irregularidades en las condiciones laborales dentro del sanatorio.

Pese a la protesta, remarcó que la atención no fue interrumpida. “A la gente no se la deja, seguimos atendiendo. El reclamo es afuera y de forma pacífica”, aclaró.

Por el momento, los trabajadores aguardan una respuesta por parte de la patronal para destrabar el conflicto y avanzar hacia una solución.

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