SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 22º
EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:00

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 21 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Taboada, Villa Los Lirios y El Empachao (dpto. Sarmiento y San Martín), Los Romano y Santo Domingo (dpto. Robles) y de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad de La Banda.

Miércoles 22 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (sobre calle Independencia Prolongación); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidad de Mailín (dpto. Avellaneda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Rapelli (dpto. Pellegrini) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcos Tucucuna y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos).

