EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 21 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Taboada, Villa Los Lirios y El Empachao (dpto. Sarmiento y San Martín), Los Romano y Santo Domingo (dpto. Robles) y de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad de La Banda.
Miércoles 22 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (sobre calle Independencia Prolongación); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidad de Mailín (dpto. Avellaneda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Rapelli (dpto. Pellegrini) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horcos Tucucuna y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos).