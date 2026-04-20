La inesperada confesión de una leyenda de Hollywood sobre su primera impresión que tuvo de Ana de Armas

Una reconocida actriz reveló que su primera impresión sobre la intérprete cubana fue equivocada y destacó luego su talento y crecimiento en la industria.

Hoy 11:16

En el mundo del cine, los rodajes suelen dar lugar tanto a conflictos como a vínculos inesperados. En este caso, la relación entre Ana de Armas y Jamie Lee Curtis surgió durante la filmación de Puñales por la espalda y se consolidó con el tiempo.

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En esa película dirigida por Rian Johnson, Curtis interpretó a una integrante de una familia adinerada, mientras que De Armas dio vida a una enfermera inmigrante que se convierte en una figura central de la historia.

En una entrevista con la revista Elle, Curtis reconoció que su percepción inicial sobre la actriz cubana no fue acertada. “Supuse, y lo digo con auténtica vergüenza, que era una joven poco sofisticada e inexperta por su origen”, expresó.

Con el paso del rodaje, esa mirada cambió. Curtis destacó el desempeño de De Armas y valoró su actitud profesional, señalando que se trata de una actriz comprometida, curiosa y dedicada a su trabajo.

Jamie Lee Curtis

Incluso, tras quedar impresionada con su talento, intentó acercarla a importantes figuras de la industria como Steven Spielberg. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que la actriz ya tenía vínculos previos en el ambiente.

Desde entonces, ambas continuaron con sus respectivas carreras. De Armas protagonizó Blonde, donde interpretó a Marilyn Monroe, y más recientemente participó en Ballerina.

Por su parte, Curtis obtuvo el premio Óscar por su actuación en Todo a la vez en todas partes y continuó trabajando en distintos proyectos, entre ellos la serie The Sticky.

Aunque no se ha confirmado una nueva colaboración entre ambas, el vínculo profesional que surgió en aquel rodaje se mantiene como una de las relaciones destacadas dentro de la industria cinematográfica.

Ana de Armas