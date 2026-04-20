El municipio de Monte Quemado pidió máxima precaución y frenar la circulación

Buscan reducir riesgos y proteger a las familias afectadas por el temporal.

Hoy 12:34

En medio del intenso temporal que golpea a la ciudad, la Municipalidad de Monte Quemado emitió un comunicado de carácter urgente solicitando a la población detener de inmediato todo tránsito vehicular que no sea de estricta emergencia.

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La medida busca evitar mayores complicaciones en las zonas anegadas, donde el avance del agua ya genera serios inconvenientes. Desde el municipio advirtieron que circular por calles inundadas agrava la situación, ya que el movimiento de los vehículos provoca oleajes que terminan afectando directamente a las viviendas de familias que intentan resguardar sus hogares.

El pedido también apela a la solidaridad de los vecinos en este momento crítico, priorizando la seguridad colectiva y evitando acciones que puedan empeorar el panorama.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan nuevas medidas si las condiciones climáticas persisten.