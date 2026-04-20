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Estudiantes del Colegio “René Favaloro” se capacitaron sobre problemáticas de consumo

La actividad abordó prevención, uso responsable de redes y acompañamiento socioemocional en jóvenes.

Hoy 13:57

Las direcciones de Prevención en Adicciones y Salud de la municipalidad de La Banda realizaron una jornada de prevención denominada “La Problemática del Consumo”, en el Colegio Secundario “Rene Favaloro”.

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Esta actividad se llevó a cabo el día viernes y participaron estudiantes de 5to. Año de los turnos mañana y tarde, que asisten a la institución educativa situada en el barrio Agua y Energía.

Durante el encuentro, se abordaron los siguientes temas: El buen uso de las redes sociales. La prevención de conflictos. Las redes de comunicación y la importancia del acompañamiento socioemocional de los jóvenes.

Además, en el marco de las jornadas de prevención de la ludopatía establecidas en el calendario escolar, se incorporaron temáticas de interés institucional vinculadas a la prevención.

En la oportunidad, la Dirección de Salud, trabajó sobre adolescencia y ESI con los alumnos de 5.º año, tarea que estuvo a cargo de la Educadora Para la Salud, Melania Pérez, y la Lic. Gabriela Diamante y Sara López de la Dirección de Prevención en Adicciones.

Por su parte, los docentes de 1er., 2do., 3er. y 4to. año desarrollaron propuestas de trabajo con destacadas producciones por parte de los estudiantes.

Los organizadores destacaron que estas acciones fortalecen el compromiso institucional con la prevención y el cuidado integral de los estudiantes, promoviendo una convivencia saludable y responsable.

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