Fernández: se puso en marcha el programa “Santiago Crece con Vos” con fuerte impronta en la formación técnica

En un acto encabezado por la intendente Yanina Iturre, se dio inicio a los cursos de capacitación en el Colegio Agrotécnico Madre Tierra. La iniciativa ofrece formación en manejo de drones, maquinaria agrícola y producción de alimentos balanceados.

Hoy 14:53

En el marco del fortalecimiento educativo y productivo que impulsa la gestión municipal en forma conjunta con el Gobierno de la Provincia, se realizó el inicio oficial del programa “Santiago Crece con Vos”. La apertura tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Agrotécnico Madre Tierra, institución que será sede de este ciclo de capacitaciones técnicas y tecnológicas desarrolladas en conjunto con la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

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El acto contó con la participación de la intendente de la ciudad, Yanina Iturre, quien estuvo acompañada por el Director de Cultura, Leonardo Fernández; la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Marta Santillán; y la Prof. Carolina Paz, Secretaria a cargo de la Rectoría del colegio anfitrión. En representación de la UCSE, estuvo presente la Lic. María Rosa Barban, junto al equipo de capacitadores que tendrá a cargo el dictado de las clases.

El programa busca brindar herramientas concretas para el mundo laboral actual, integrando la tecnología con la producción regional. Las formaciones que comenzaron a dictarse son: Manejo de Drones; Mantenimiento de Maquinarias Agrícolas y Alimentos Balanceados de Granja.

Estas capacitaciones se desarrollarán los días sábados, permitiendo a los interesados acceder a conocimientos especializados sin interferir con la jornada laboral semanal.

Al respecto, las autoridades destacaron que esta apuesta a la formación técnica no solo beneficia a los cursantes de manera individual, sino que potencia el perfil productivo de Fernández y sus zonas de influencia, reafirmando el concepto de que el desarrollo de la comunidad se construye sobre la base de la capacitación constante y el acceso al conocimiento tecnológico.