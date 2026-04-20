Riquelme sacó pecho tras el triunfo de Boca: “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”

El presidente xeneize dejó una frase contundente al retirarse del Monumental y también se refirió al polémico penal a favor de su equipo.

Hoy 16:05

Tras la victoria de Boca Juniors en el Superclásico, Juan Román Riquelme no ocultó su satisfacción y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”.

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El presidente del club habló de manera informal mientras se retiraba del estadio Estadio Monumental, todavía con la euforia por el triunfo del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Sin detener su marcha hacia el micro, sorprendió a los presentes al agregar: “Fue penal, vamos”, en referencia a la jugada que terminó en el gol de Leandro Paredes.

La secuencia fue captada por las cámaras de SportCenter y se difundió rápidamente en redes sociales, ya que el dirigente no brindó declaraciones formales a la prensa. Con las manos en los bolsillos, Riquelme atravesó la zona mixta y, cuando parecía haber dejado atrás a los periodistas, se dio vuelta para remarcar la supremacía reciente de Boca sobre River Plate.

El antecedente al que hizo referencia el mandatario xeneize se remonta al 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso por 2-0 en La Bombonera, en una actuación sólida frente a su clásico rival.

Minutos después de su primera frase, y desde otro ángulo, Riquelme volvió a mostrarse más efusivo al insistir con la polémica jugada del primer tiempo, dejando en claro que, a su entender, no hubo dudas en la sanción del penal que definió el rumbo del partido.

Aunque no es habitual ver este tipo de reacciones en el ídolo, no se trata de un hecho aislado. En 2021, tras el empate 1-1 en el Superclásico, se lo escuchó decir en plena transmisión televisiva: “Hace rato que River juega mal”.

Más allá del festejo, los números recientes marcan un contexto particular. Desde que Riquelme es dirigente, Boca disputó 50 partidos ante los otros cuatro grandes del fútbol argentino, con apenas 12 victorias (24%), 21 empates y 17 derrotas, sin lograr un historial positivo frente a ninguno de ellos. Sin embargo, el triunfo ante River le permite al club tomar aire en los clásicos y reforzar su presente inmediato.