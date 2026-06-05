Investigan un femicidio seguido de suicidio en el departamento Copo

El escenario fue el paraje Lorena, ubicado a apenas cuatro kilómetros de la triple frontera entre Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Hoy 09:37

El femicidio seguido de suicidio que sacudió al departamento Copo tuvo lugar en uno de los puntos más aislados del territorio santiagueño.

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El escenario fue el paraje Lorena, ubicado a apenas cuatro kilómetros de la triple frontera entre Santiago del Estero, Chaco y Salta, una zona rural distante unos 80 kilómetros de Monte Quemado y cerca de 400km de la capital provincial.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, comenzaron a conocerse detalles sobre las últimas horas de Florinda Albornoz y Lucindo Rojas, expareja que protagonizó el trágico desenlace.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, ambos habrían salido caminando de la vivienda de Rojas después del mediodía con destino a un campo donde mantenían una plantación de zapallos. El recorrido culminó en medio de una zona rural prácticamente deshabitada, donde se produjo el violento ataque.

Según los primeros elementos incorporados a la causa, la mujer habría sido agredida inicialmente con un golpe en la cabeza y posteriormente recibió dos disparos de escopeta que le provocaron la muerte. La ausencia de testigos directos obliga a los investigadores a apoyarse en pericias, rastros y testimonios de familiares y vecinos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

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Los pesquisas sostienen que, tras cometer el crimen, Rojas caminó unos 15 metros desde el lugar donde quedó tendido el cuerpo de Albornoz. Allí habría tomado una soga, la ató a un árbol y se ahorcó, poniendo fin a su vida.

El macabro hallazgo fue realizado por una hermana del hombre. Al advertir que ambos no habían regresado, decidió dirigirse hacia la zona de los cultivos. Al llegar encontró los cuerpos y alertó a las autoridades.

Personal policial, peritos criminalísticos y funcionarios judiciales trabajaron durante toda la madrugada en el paraje para preservar evidencias y relevar la escena. Debido a las grandes distancias y la complejidad logística de la zona, las tareas se extendieron durante varias horas.

Estaba previsto el traslado de los cuerpos hacia la morgue judicial del Hospital Independencia, donde se realizarán las autopsias ordenadas por la Fiscalía. Los resultados de esos estudios serán fundamentales para confirmar la mecánica del hecho y robustecer la investigación del caso.