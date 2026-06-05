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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 19º
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Se conoció cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

El fundador de Los Redonditos de Ricota murió a los 77 años. Hace 10 años había contado que tenía parkinson.

Hoy 10:17

Este viernes murió el Indio Solari, un ícono del rock nacional que brilló con Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, y más tarde con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Tenía 77 años y se encontraba en su casa de Parque Leloir, donde el jueves por la noche cenó con tranquilidad y luego se tiró a la piscina, según contó el periodista Rodrigo Alegre.

El artista estaba acompañado de su familia, que se comunicó al 911 para avisar de su descompensación. La Fiscalía que interviene es la número 2 de Ituzaingó.

Además de los patrulleros y una ambulancia, varios fanáticos se fueron acercando a la propiedad del exitoso intérprete, cuyo verdadero nombre era Carlos Alberto Solari.

Hace dos meses, el Indio había estado en boca de todos por un supuesto ACV, pero su esposa salió a desmentirlo con enojo. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, expresaron en un comunicado.

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