Del pogo más grande del mundo al silencio: así fue el último recital del Indio Solari

El 11 de marzo de 2017, Carlos Alberto Solari se presentó por última vez ante una multitud en Olavarría. El show reunió a cientos de miles de personas y quedó marcado para siempre por una tragedia que cambió la historia del rock argentino.

Hoy 10:08

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari reavivó el recuerdo de una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del rock nacional. El 11 de marzo de 2017, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó su último recital en vivo junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el predio La Colmena de Olavarría.

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Aquella noche reunió a una multitud pocas veces vista en la historia de la música argentina. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país para participar de lo que terminó convirtiéndose en la última gran misa ricotera.

Vestido con un enterito de jean claro, gorra roja y zapatillas del mismo color, el Indio apareció sobre el escenario para abrir el show con "Barbazul versus el amor letal". La expectativa era enorme. Un año antes había confirmado públicamente que padecía Parkinson y muchos seguidores intuían que cada presentación podía ser una de las últimas.

Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó envuelto en el drama. Durante los primeros minutos del recital, el propio Solari interrumpió la actuación al advertir que había personas descompensadas entre la multitud.

"Cómo puede ser que nadie sepa qué está pasando ahí", llegó a expresar desde el escenario mientras observaba la situación con preocupación.

La banda intentó bajar la intensidad del espectáculo y continuó con canciones más tranquilas, pero los problemas derivados de la superpoblación del predio y las fallas organizativas ya habían generado una situación crítica.

Horas después se confirmó la muerte de Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36. Ambos fallecieron en medio de los desbordes ocurridos durante el recital. Además, se registraron numerosos heridos y una enorme controversia que derivó en investigaciones judiciales y cuestionamientos a la organización del evento.

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Con el paso del tiempo, aquel recital pasó a ser considerado un punto de inflexión para el rock argentino. También marcó el final de una etapa para el Indio Solari, que nunca volvió a subir a un escenario.

En 2023, el músico confirmó oficialmente que no regresaría a los shows en vivo debido al avance de su enfermedad. De esta manera, Olavarría quedó para siempre como el escenario de su despedida ante el público.

Nueve años después de aquella noche y tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el recuerdo de ese recital vuelve a cobrar fuerza. Fue el último encuentro entre el Indio y su multitud, una despedida que nadie sabía que sería definitiva y que quedó marcada por la emoción, la mística y una tragedia que cambió para siempre la historia del rock nacional.