La despedida digital del Indio Solari: su última publicación en redes

El cantante, una de las voces más influyentes del rock nacional, había reducido sus apariciones públicas por cuestiones de salud.

Hoy 10:28

Carlos Alberto "Indio" Solari falleció este viernes 5 de junio a los 77 años. El artista sufría mal de Parkinson y murió en su casa de Parque Leloir.

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En 2016, durante un histórico concierto en Tandil, el propio músico reveló públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson. Desde entonces, sus apariciones en público fueron cada vez más limitadas, al punto de dar entrevistas a contraluz o vía telefónica.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado van a presentarse mañana 6 de junio en Comodoro Rivadavia. En este sentido, el Indio Solari había publicado información sobre el show y los accesos.

Hasta el momento no indicaron la cancelación del show, tras la muerte del Indio.

Previamente, entre sus últimas publicaciones en Instagram, el artista había subido una foto en el estudio con una única palabra: "Luzbola". Esto había ilusionado a los fanáticos del cantante, que soñaban con una nueva grabación.

Los seguidores del Indio no tardaron en llenar sus redes con mensajes de cariño, con tintes nostálgicos y de dolor.