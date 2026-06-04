Franco Colapinto finalizó 15° en la primera práctica del Gran Premio de Mónaco

El piloto argentino completó 31 vueltas en el exigente circuito callejero de Montecarlo y quedó a 0.361 segundos de su compañero Pierre Gasly. Charles Leclerc lideró la sesión con Ferrari.

Hoy 10:33

Franco Colapinto completó este viernes su primera salida a pista en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y finalizó en el 15° puesto de la primera práctica libre.

El piloto argentino de Alpine registró un mejor tiempo de 1:16.189 luego de completar 31 vueltas al tradicional circuito callejero de Montecarlo, uno de los trazados más exigentes del calendario.

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Con ese registro, Colapinto quedó a 0.361 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 10° con un tiempo de 1:15.828.

La sesión fue dominada por Charles Leclerc, que corre como local en el Principado. El piloto de Ferrari marcó el mejor tiempo con 1:13.978, seguido por su compañero Lewis Hamilton, quien quedó segundo con 1:14.204.

El tercer puesto fue para Max Verstappen, de Red Bull, con un registro de 1:14.491.

La práctica estuvo marcada por dos interrupciones con bandera roja. La primera fue provocada por Isack Hadjar, quien perdió el control de su monoplaza e impactó contra las defensas. El piloto salió ileso, aunque el auto sufrió daños importantes.

Sobre el final de la tanda, Fernando Alonso también protagonizó un incidente con su Aston Martin, dejando restos sobre la pista, lo que obligó a una nueva interrupción.

Tras la reanudación, los pilotos apenas tuvieron tiempo para practicar largadas antes del cierre de la sesión.

Para Colapinto, la primera práctica dejó sensaciones positivas en un circuito complejo, donde cada vuelta resulta clave para sumar confianza y ajustar detalles antes de la clasificación.

La actividad continuará este viernes desde las 12, con la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10.00