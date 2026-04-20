Ojo de Agua será sede de la segunda fecha del Rally Santiagueño

El evento se correrá el 25 y 26 de abril con casi 50 competidores del NOA.

Hoy 15:38

La ciudad de Villa Ojo de Agua será escenario de la 2° fecha del Rally Provincial, que se disputará el próximo sábado 25 y domingo 26 de abril, con la participación de binomios de toda la región y un estricto operativo de seguridad.

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El anuncio oficial fue realizado este lunes por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, acompañado por la intendenta local, Mónica Bustamante, junto a autoridades de la Asociación Santiagueña de Rally.

En ese marco, Dapello destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio para sostener este tipo de competencias: “A pesar del complejo contexto económico nacional, la articulación entre el Poder Ejecutivo Provincial y la administración municipal permite sostener espectáculos de jerarquía que no solo promueven el bienestar ciudadano a través del deporte, sino que también dinamizan el comercio y la hotelería local durante toda la semana de actividad”, señaló.

Desde la organización informaron que se diseñó un exhaustivo plan de seguridad, en coordinación con la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de garantizar la integridad tanto de los espectadores como de los competidores.

La competencia contará con la presencia de 17 pilotos locales de Villa Ojo de Agua, además de participantes provenientes de Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy, alcanzando un total cercano a los 50 competidores.

En cuanto al cronograma, el sábado 25 se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y pruebas libres de 10 a 14, mientras que de 14 a 14.30 será la revisión de los vehículos observados. A las 16 comenzará el shakedown, con un circuito de 1.300 metros destinado al testeo de las unidades.

El domingo 26 se desarrollará la competencia oficial, que incluirá cuatro pasadas cronometradas en un circuito de 17 kilómetros por tramo, en lo que promete ser un fin de semana a puro motor en el sur santiagueño.