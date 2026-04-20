“Una chanchada”, periodistas identificados con River estallaron por el supuesto penal al final del Superclásico

Darío Herrera y el VAR no revisaron la polémica jugada que tuvo como protagonistas a Blanco y Martínez Quarta.

Hoy 16:44

La polémica del final del Superclásico volvió a encender el debate en el fútbol argentino, luego de la jugada en la que Lautaro Blanco empuja a Lucas Martínez Quarta dentro del área, ya en tiempo cumplido. La acción no fue sancionada por el árbitro Darío Herrera ni revisada por el VAR, lo que generó fuertes cuestionamientos.

Uno de los más críticos fue el periodista Hernán Castillo, quien apuntó directamente contra la tecnología arbitral: “No había ni una chance de que a River no lo cag... el VAR”, lanzó, sin rodeos.

En la misma línea, profundizó su análisis sobre la jugada: “Blanco hizo penal en la última y Herrera puede no verlo, pero el VAR debe llamarlo. El VAR con Paletta a la cabeza decidió perjudicar a River. Clarísimo penal no cobrado. El mismo VAR que cobró en el primer tiempo no cobró en el segundo. Una chanchada. Asco”, escribió en sus redes sociales.

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Por su parte, Nicolás Distasio también cuestionó el criterio arbitral y comparó fallos dentro del mismo partido: “La falta que antes le cobra a Salas es la misma que hace Blanco sobre Martínez Quarta, pero por supuesto que ni Herrera lo iba a cobrar ni Paletta lo iba a llamar”, sostuvo. Además, agregó una mirada futbolística: “Este River, sin jerarquía, lo pierde por ingenuidades propias ante un Boca diminuto que vino a defenderse e hizo su negocio”.

En tanto, el histórico relator Lito Costa Febre adoptó un tono más moderado, aunque coincidió con la polémica: “Lo del equipo del Chacho fue muy flojo en los 90 minutos y terminó siendo caída de River en el clásico. Igualmente, nos pareció penal la última contra Martínez Quarta. Al menos la tendrían que haber revisado en el VAR”, expresó en su cuenta de X.

La jugada quedó en el centro de la escena y reavivó la discusión sobre el uso del VAR y la coherencia en sus intervenciones en partidos decisivos, especialmente en un Superclásico que, una vez más, terminó marcado por una decisión arbitral controvertida.