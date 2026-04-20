Trump asegura que “está ganando la guerra” contra Irán y descarta firmar un acuerdo de paz bajo presión

En un nuevo mensaje de Truth Social, el presidente de Estados Unidos remarcó que la operación en Teherán “se está ejecutando a la perfección” y dijo que no levantará el bloque en el estrecho de Ormuz hasta que no avancen las negociaciones.

Hoy 18:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que no cerrará ningún acuerdo "que no sea tan bueno como podría haber sido" y argumentó que la operación en Irán "se está ejecutando a la perfección, pero es más grande y compleja que Venezuela".

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"Les gusta decir que prometí derrotar a Irán en 6 semanas, cuando en realidad, desde el punto de vista militar, fue mucho más rápido. Pero no voy a permitir que presionen a Estados Unidos para que firme un acuerdo que no sea tan bueno como podría haber sido. Leí noticias falsas que decían que estoy bajo "presión" para firmar un acuerdo. ¡Esto no es cierto! No estoy bajo ninguna presión, aunque todo sucederá relativamente rápido", expresó.

En ese sentido, explicó: "El tiempo no es mi adversario; lo único que importa es que, finalmente, después de 47 años, arreglemos el DESASTRE que otros presidentes permitieron porque no tuvieron el valor ni la visión para hacer lo que se debía hacer con respecto a Irán. Estamos comprometidos, y lo haremos BIEN, y no permitiremos que los débiles y patéticos demócratas, TODOS TRAIDORES, que durante años han estado hablando de los peligros de Irán y de que hay que hacer algo, pero ahora, como soy yo quien lo hace, menosprecien los logros de nuestras Fuerzas Armadas y de la Administración Trump".

"Esto se está ejecutando a la perfección, a la escala de Venezuela, solo que es una operación más grande y compleja. El resultado será el mismo", agregó. Asimismo, afirmó que no levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz hasta que no haya un acuerdo: "Está destruyendo por completo a Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo".