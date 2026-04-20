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Invitan a jóvenes a participar del Encuentro de Oración por las Vocaciones

La actividad, destinada a jóvenes de 17 a 30 años, se realizará el sábado 25 de abril en el Colegio de la Asunción, con el objetivo de promover la oración y la reflexión vocacional.

Hoy 19:44
Oración por las Vocaciones

La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santiago del Estero convoca a jóvenes de entre 17 y 30 años a participar del Encuentro de Oración Mundial por las Vocaciones, que se realizará el próximo sábado 25 de abril, de 18 a 22, en el Colegio de la Asunción, ubicado en avenida Belgrano sur 1063.

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La propuesta se desarrollará bajo el lema “En tu corazón, la voz del Buen Pastor” y busca generar un espacio de reflexión y oración en torno a la vocación personal de cada participante.

Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar mate y “muchas ganas de rezar por tu vocación”, en una jornada pensada especialmente para compartir en comunidad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3854741421 (Liliana) o al 3854878477 (P. Alejandro).

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