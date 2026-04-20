Realizarán una charla sobre autismo y concientización en el Hospital Distrital de La Cañada

Bajo el título “Comprender para incluir”, se brindará una charla con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad.
La Comisión Municipal de La Cañada, junto al Hospital Distrital local, organizará la charla “Comprender para incluir”, una propuesta destinada a brindar herramientas e información sobre el autismo, con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La actividad se realizará el próximo sábado 25 de abril, a partir de las 9, en el hall central del Hospital La Cañada, y estará a cargo de la licenciada Desireé Ingrid Ludman, psicopedagoga.
El encuentro abordará distintos ejes temáticos, entre ellos qué es el autismo, cuáles son las señales de alerta y cómo actuar ante dudas, con una mirada centrada en el acompañamiento desde la empatía y el conocimiento.
La propuesta está dirigida a familias, docentes, profesionales y público en general, con la intención de generar un espacio de aprendizaje colectivo que permita comprender mejor las distintas realidades y promover una sociedad más inclusiva.
En este sentido, el comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló que “la inclusión se construye todos los días, y como Estado tenemos la responsabilidad de generar espacios donde la información y el acompañamiento estén al alcance de todos”.
Asimismo, agregó que “estas charlas permiten acercar herramientas concretas a las familias y a la comunidad en general, para que nadie se sienta solo y podamos avanzar hacia una sociedad más empática e inclusiva”.
Desde la organización remarcaron que la participación es libre y que este tipo de encuentros buscan no solo informar, sino también transformar la mirada social sobre el autismo, promoviendo el respeto por la diversidad.