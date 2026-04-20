Realizarán una charla sobre autismo y concientización en el Hospital Distrital de La Cañada

Bajo el título “Comprender para incluir”, se brindará una charla con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad.

Hoy 20:31

La Comisión Municipal de La Cañada, junto al Hospital Distrital local, organizará la charla “Comprender para incluir”, una propuesta destinada a brindar herramientas e información sobre el autismo, con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad.

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La actividad se realizará el próximo sábado 25 de abril, a partir de las 9, en el hall central del Hospital La Cañada, y estará a cargo de la licenciada Desireé Ingrid Ludman, psicopedagoga.

El encuentro abordará distintos ejes temáticos, entre ellos qué es el autismo, cuáles son las señales de alerta y cómo actuar ante dudas, con una mirada centrada en el acompañamiento desde la empatía y el conocimiento.

La propuesta está dirigida a familias, docentes, profesionales y público en general, con la intención de generar un espacio de aprendizaje colectivo que permita comprender mejor las distintas realidades y promover una sociedad más inclusiva.

En este sentido, el comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló que “la inclusión se construye todos los días, y como Estado tenemos la responsabilidad de generar espacios donde la información y el acompañamiento estén al alcance de todos”.

Asimismo, agregó que “estas charlas permiten acercar herramientas concretas a las familias y a la comunidad en general, para que nadie se sienta solo y podamos avanzar hacia una sociedad más empática e inclusiva”.

Desde la organización remarcaron que la participación es libre y que este tipo de encuentros buscan no solo informar, sino también transformar la mirada social sobre el autismo, promoviendo el respeto por la diversidad.