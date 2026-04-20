San Lorenzo y Vélez cero en todo con un empate que no le sirve a ninguno

El Ciclón fue más en el primer tiempo y el Fortín logró emparejar en el segundo; terminaron en un 0-0 con sabor a poco que igual le sirvió a la visita para clasificar a playoffs.

Hoy 22:10

San Lorenzo igualó 0-0 frente a Vélez Sarsfield en el estadio Pedro Bidegain, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro fue chato y friccionado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha, lo que impidió que ambos equipos pudieran romper el cero.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez quedó en la novena posición con 19 puntos, afuera de la zona de playoffs, y deberá mejorar en la recta final si quiere meterse entre los ocho mejores.

En la próxima fecha, el Ciclón visitará a Platense el viernes desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo clave para sus aspiraciones.

Por su parte, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto no pudo aprovechar la oportunidad de recuperar el liderazgo y quedó como escolta con 26 puntos, a una unidad de Estudiantes de La Plata.

En la siguiente jornada, Vélez recibirá a Unión de Santa Fe el lunes desde las 18.45 en el estadio José Amalfitani, con la mira puesta en volver a la cima.