Operaron a Marchesín y se pierde por toda la temporada: ¿Boca irá por un arquero?

Luego de acompañar al plantel en el Superclásico, el golero se sometió a la cirugía en su rodilla derecha y comienza una larga recuperación.

Hoy 18:08

Boca Juniors recibió una noticia tan esperada como dura: Agustín Marchesín fue operado este lunes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo marginará de las canchas durante aproximadamente ocho meses y lo deja prácticamente afuera de lo que resta de la temporada.

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El arquero, que el domingo acompañó al plantel en el estadio Monumental durante el Superclásico, pasó por el quirófano luego de varios días de estudios y preparación tras la lesión sufrida frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. En aquella jugada, su rodilla realizó un movimiento antinatural que encendió todas las alarmas y, horas más tarde, se confirmó el peor diagnóstico.

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Más allá del impacto anímico, Marchesín había mostrado fortaleza en sus primeras declaraciones públicas, con un mensaje de resiliencia y compromiso en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Ahora, tras la cirugía, inicia un largo proceso de rehabilitación, que demandará paciencia y trabajo sostenido.

Su ausencia representa un golpe importante para el equipo, tanto en lo futbolístico como en lo simbólico. El arquero se había consolidado como titular y referente, incluso luego de haber superado un desgarro en el inicio del año.

En este contexto, y pese a que la lesión abre la posibilidad reglamentaria de incorporar, la dirigencia tomó una decisión: no buscará un arquero para reforzar el plantel de cara a la Libertadores. La confianza está puesta en los jugadores actuales, con Leandro Brey como principal alternativa bajo los tres palos.

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De todos modos, el panorama podría modificarse en el mediano plazo. Desde el club analizan salir al mercado en mitad de año para evaluar opciones, teniendo en cuenta que la recuperación de Marchesín demandará varios meses y será necesario contar con una variante de jerarquía para afrontar el segundo semestre.