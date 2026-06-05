Kelsey Asbille se suma a “The Kellys” junto a Arnold Schwarzenegger y Liam Hemsworth

La actriz de Yellowstone formará parte del nuevo film de acción de Amazon MGM, cuya producción ya se encuentra en marcha y mantiene en reserva los detalles de su personaje.

Hoy 07:33

Kelsey Asbille fue confirmada como parte del elenco de “The Kellys”, la nueva película de acción producida por Thunder Road y adquirida por Amazon MGM para su estreno global en streaming. El proyecto contará además con la participación de Arnold Schwarzenegger y Liam Hemsworth.

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Si bien los detalles sobre su personaje no fueron revelados, la producción del film ya está en marcha. La película será dirigida por Brad Peyton, a partir de un guion coescrito junto a Tze Chun.

La historia seguirá a Jack Kelly, un policía de Nueva York caído en desgracia cuya esposa es tomada como rehén por un grupo terrorista dentro de un antiguo edificio militar. En ese contexto, el protagonista deberá aliarse con las personas que más teme: su propia familia, en un intento desesperado por rescatarla.

Kelsey Asbille

Asbille es ampliamente reconocida por su papel como Monica Dutton en la serie “Yellowstone”, creada por Taylor Sheridan, donde comparte elenco con figuras como Kevin Costner. De hecho, el propio Sheridan escribió ese personaje especialmente para ella tras dirigirla en la película “Wind River”.

En los últimos años, la actriz consolidó su presencia en la industria con diversos proyectos. Recientemente protagonizó el thriller de terror “Don’t Move”, producido por Sam Raimi para Netflix, que se ubicó en el primer puesto de la plataforma durante dos semanas consecutivas con más de 48 millones de visualizaciones a nivel global.

Además, forma parte del elenco de la cuarta temporada de “Fargo”, donde actúa junto a Chris Rock y Timothy Olyphant, y tiene en desarrollo futuros trabajos como el film independiente “Adulting” y el thriller “The Technique”, ampliando así su perfil dentro del cine y la televisión.

Con su incorporación a “The Kellys”, Asbille continúa afianzando su carrera en producciones de alto perfil internacional, sumándose a un proyecto que apuesta a combinar acción, drama familiar y figuras de renombre en la industria.