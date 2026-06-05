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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 17º
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La Banda se prepara para un fin de semana templado: clima ideal para disfrutar al aire libre hoy Viernes 5 de junio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima mayormente templado a lo largo del fin de semana, aunque se prevén algunas lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 26 grados Celsius.

Hoy 08:12

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta parcialmente nublado, con una temperatura actual de 18.1 °C que se siente igual gracias a la suavidad de la brisa. La humedad se encuentra en un 83%, lo que aporta a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25.6 °C, ideal para realizar actividades al aire libre. Los bandeños podrán disfrutar de un clima agradable, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera por la noche.

Para mañana, sábado 6 de junio, se pronostica un clima similar al de hoy, con temperaturas que oscilarán entre los 18.8 °C y 25.2 °C. La nubosidad continuará y se mantendrán las condiciones de parcialmente nublado a lo largo de la jornada.

Sin embargo, el domingo 7 de junio el panorama cambiará, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas descenderán a 16.9 °C y las máximas se ubicarán en torno a los 23.8 °C, marcando un contraste con los días anteriores.

En resumen, el clima para hoy, Viernes 5 de junio de 2026, se presenta parcialmente nublado, con mínima de 18 °C y máxima de 25.6 °C. Para mañana, el cielo seguirá similar, mientras que el domingo traerá lluvias que los bandeños deberán tener en cuenta.

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