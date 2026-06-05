Termas de Río Hondo: clima despejado y cambios a la vista para el fin de semana

El clima en Termas de Río Hondo se presenta despejado en la jornada de hoy, con temperaturas agradables. Sin embargo, se anticipan cambios significativos para el fin de semana.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo hoy se presenta con condiciones despejadas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para los termenses. La temperatura actual se ubica en 17 grados Celsius, aunque la sensación térmica es de 12.7 grados, por lo que se recomienda abrigarse un poco más.

La humedad en la región se encuentra en un 72%, lo que añade un ligero grado de incomodidad al ambiente. Sin embargo, la brisa suave del viento a 3.6 km/h desde el sur contribuye a que la jornada sea más placentera para aquellos que decidan salir a disfrutar de las actividades al aire libre.

De acuerdo a las previsiones, el pronóstico para el día de hoy, Viernes 5 de junio de 2026, indica que la temperatura mínima será de 16.8 °C y la máxima alcanzará los 22.9 °C. Se espera un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día, lo que podría ofrecer un respiro ante el sol intenso.

Para mañana, Sábado 6 de junio, la tendencia se mantiene con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 16.6 °C y 23.3 °C. Es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el clima.

Sin embargo, el Domingo 7 de junio traerá lluvias moderadas a intervalos, con mínimas de 16.2 °C y máximas de 22.5 °C. Este clima más inestable podría ser un buen motivo para quedarse en casa y disfrutar de un día de descanso.