Olivia Rodrigo criticó el uso de su música en un video migratorio del ICE y lo calificó como "perturbador"

La artista estadounidense cuestionó la utilización de su canción sin autorización en un contenido oficial que promovía la autodeportación de inmigrantes.

Hoy 07:15

La cantante Olivia Rodrigo, ganadora de tres premios Grammy, expresó su rechazo al uso de su canción “All-American Bitch” en un video difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el cual instaba a inmigrantes a abandonar el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con el medio Dazed, la artista relató que descubrió el video mientras navegaba en su teléfono y que la situación le generó una fuerte reacción. “Fue profundamente perturbador ver esa propaganda, y el hecho de que estuviera mi canción me hizo sentir aún más enfurecida”, afirmó. Además, calificó las acciones reflejadas en el contenido como “atroces, bárbaras y crueles”, y manifestó su tristeza por el contexto en el que ocurrió.

El video en cuestión había sido publicado en noviembre y utilizaba el tema incluido en su álbum “Guts” sin autorización. Tras la reacción pública de la cantante, el audio fue eliminado. En ese momento, Rodrigo también había expresado su postura en redes sociales, donde escribió: “No usen nunca mis canciones para promover propaganda racista y de odio”.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un vocero respondió a las críticas citando la propia letra de la artista y defendiendo el accionar de las fuerzas federales. Sostuvieron que el país debe agradecer a los agentes que garantizan la seguridad, e instaron a la cantante a reconocer su labor.

Olivia Rodrigo

El episodio se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, con un incremento en el reclutamiento de agentes y operativos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Miami y Atlanta. En paralelo, el accionar del ICE ha sido objeto de cuestionamientos y críticas en distintos sectores.

En los últimos meses, el organismo también ha enfrentado señalamientos tras la muerte de ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate público sobre sus procedimientos y responsabilidades.