Emilia Clarke habló sobre el final de "Game of Thrones" y su recuperación tras graves problemas de salud

La actriz reflexionó sobre el impacto de la serie en su vida, cuestionó versiones sobre su salario y reveló cómo atravesó un proceso marcado por el miedo, la exposición y la superación personal.

Hoy 07:58

La actriz Emilia Clarke repasó distintos momentos clave de su carrera y su vida personal, desde su paso por “Game of Thrones” hasta las secuelas físicas y emocionales que le dejaron dos hemorragias cerebrales, en una extensa entrevista donde también abordó su presente profesional.

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Clarke, mundialmente conocida por su papel de Daenerys Targaryen, reconoció que el final de la serie en 2019 la dejó con sentimientos encontrados. La actriz admitió haber estado “absolutamente furiosa” por la forma en que concluyó la historia de su personaje, cuya muerte generó un fuerte rechazo entre los fanáticos.

En paralelo, también se refirió a los rumores sobre los salarios del elenco, desmintiendo cifras difundidas públicamente. Aseguró que no ganaban los montos millonarios que se mencionaban, y lo relativizó con humor al señalar que, de haber sido así, su estilo de vida habría sido muy diferente.

Emilia Clarke

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista estuvo vinculado a su salud. Clarke reveló que, tras sufrir dos hemorragias cerebrales durante los primeros años de la serie, atravesó un largo proceso de recuperación marcado por el temor. “Sentí que había engañado a la muerte y que venía a buscarme”, expresó, al describir el llamado “síndrome del sobreviviente” que experimentó durante años.

La actriz explicó que decidió hacer pública su situación en 2019, cuando lanzó la organización benéfica SameYou, destinada a acompañar a personas en recuperación por lesiones cerebrales. Según indicó, el objetivo es brindar apoyo en una etapa muchas veces desatendida tras el alta médica.

En cuanto a su carrera, Clarke también reflexionó sobre proyectos que no tuvieron la recepción esperada, como sus participaciones en franquicias como “Terminator” y “Star Wars”, y sostuvo que esas experiencias no las toma como algo personal. “Cuando no funcionan, no es algo propio”, señaló.

Actualmente, la actriz apuesta a redefinir su idea de éxito profesional, priorizando proyectos que le resulten significativos a nivel personal. En esa línea, participa en nuevas producciones como la serie “Ponies”, cuyo futuro podría incluir una segunda temporada, y el film independiente “Next Life”.

Finalmente, Clarke aseguró que hoy puede mirar en perspectiva su paso por “Game of Thrones” con gratitud. Sostuvo que ya no se siente atrapada por el peso de ese fenómeno y que logró cerrar esa etapa desde un lugar más equilibrado, tanto en lo profesional como en lo personal.