“Toda mi familia es de Boca”: quién fue el árbitro del VAR en el Superclásico

En medio de la polémica por el empujón de Blanco a Martínez Quarta, los hinchas de River se quejaron por una vieja declaración que ahora toma más fuerza que nunca.

Hoy 18:30

Luego de la victoria de Boca Juniors por 1-0 ante River Plate en el estadio Monumental, la polémica no tardó en instalarse. El foco estuvo en la última jugada del encuentro, cuando el Millonario reclamó un penal por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área.

El árbitro Darío Herrera no sancionó la infracción y desde el VAR, a cargo de Héctor Paletta, tampoco se convocó a revisión, lo que generó fuertes cuestionamientos desde el lado de River.

Con el partido ya finalizado, volvió a tomar relevancia el vínculo de Paletta con el mundo Boca. El árbitro, nacido el 27 de noviembre de 1976 en Longchamps, tiene una relación familiar con el club: su hermano, Gabriel Paletta, jugó en la institución durante tres años.

Además, se viralizaron declaraciones del exdefensor en su etapa como futbolista, cuando expresó: “Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver”. Incluso, en su llegada al club en 2007, había señalado que uno de sus sueños era disputar el Superclásico: “Uno de mis mayores deseos fue jugar el Superclásico”.

En paralelo, también se puso la lupa sobre la trayectoria de Héctor Paletta, quien es profesor de Educación Física y forma parte de la Asociación Argentina de Árbitros. Su debut en Primera División se dio en la temporada 2012/2013, en un encuentro entre Racing y Unión, tras haberse iniciado en el referato en ligas amateurs de la Zona Sur.

La jugada final y el contexto que rodea al VAR volvieron a abrir el debate sobre la transparencia y los criterios arbitrales en partidos decisivos, en un Superclásico que terminó marcado por una decisión que sigue generando repercusiones.