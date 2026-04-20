“Un hombre de la casa”: Mitre oficializó a Cristian Mazzón como su nuevo DT

El entrenador se hará cargo del equipo tras la salida de Carlos Mayor.

Hoy 14:51

El Club Atlético Mitre confirmó oficialmente a Cristian Mazzón como nuevo director técnico del plantel profesional, luego de la salida de Carlos Mayor, quien dejó su cargo tras la derrota como local ante Ferro.

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde destacaron el vínculo del entrenador con la institución: “Cristian Mazzón es el nuevo Director Técnico del plantel profesional del Club Atlético Mitre. Cristian es un hombre de la casa. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa al frente del equipo”, expresaron.

La dirigencia aurinegra tomó la decisión de cambiar el rumbo deportivo tras el último resultado adverso, en un contexto donde el equipo necesita recuperar regularidad para comenzar a despegar en la Primera Nacional.

Mazzón, quien ya tuvo un paso reciente al frente del equipo, asumirá el desafío de encaminar el presente futbolístico y potenciar a un plantel que busca salir de una posición incómoda en la tabla.

El flamante entrenador tendrá su debut oficial el próximo domingo, cuando Mitre enfrente a Chaco For Ever por la fecha 11 de la Zona A, en un encuentro clave para comenzar una nueva etapa con expectativas renovadas.