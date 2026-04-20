Estudiantes de nueve departamentos fueron recibidos por el gobernador en Casa de Gobierno

Más de 300 alumnos participaron del programa “Conociendo mi provincia”, que promueve el intercambio y el conocimiento del patrimonio provincial.

Hoy 14:53

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, el gobernador Elías Suárez recibió este lunes en Casa de Gobierno a más de 300 alumnos de instituciones educativas de los departamentos Avellaneda, Quebrachos, Ojo de Agua, Taboada, Atamisqui, Pellegrini, Capital, Choya y Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las delegaciones pertenecen a los secundarios “Madre Antula” de Laprida (Choya); “Juan Manuel de Rosas” de Real Sayana (Avellaneda); de Medellín (Atamisqui); de El Mojón (Pellegrini); de Lote 5 y del Agrotécnico de Quimilí (Moreno). También de los agrupamientos: N° 86.001 de Kilómetro 49 (Ojo de Agua); N° 86.008 de Campo de Cisne (Quebrachos); N° 86.015/017 de Los Juríes (Taboada) y N° 86.021/122 de Puesto del Medio (Capital).

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, coordinado por el Prof. Silvio Villalba, como parte de un recorrido que los estudiantes realizan por lugares históricos, instituciones del Estado y espacios turísticos de la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta.

El objetivo del programa es permitir que los alumnos del interior que cursan el último año del secundario puedan realizar un viaje de estudio y de confraternidad en el cual puedan ampliar su mirada sobre el patrimonio de los santiagueños.

Durante el encuentro los docentes y alumnos resaltaron también que “esta es una experiencia que les permite forzar lazos entre diferentes comunidades educativas y acercar a los jóvenes a la historia de la provincia”.

El mandatario, por su parte, les dio la bienvenida y destacó la importancia del programa “Conociendo mi provincia”, como parte de las acciones del Gobierno dentro de su política educativa.

“Sustancialmente –dijo Suárez- este programa da a los jóvenes la oportunidad de realizar un viaje donde pueden intercambiar opiniones, ver y analizar cómo será su futuro, ya que están en una etapa de transición, terminando la secundaria y se abre un panorama hacia adelante donde van a comenzar a transitar y seguir capacitándose”.

Agregó: “Para nosotros, la educación es un tema central y fundamental; son las herramientas que se les da para poder gestionar las distintas etapas en su vida. Además de todos los programas que se desarrollan a lo largo del año, como Metas Digitales, que da herramientas para poder imaginar sus propios emprendimientos que hacen en los distintos colegios teniendo en cuenta su lugar de origen, y ese es el verdadero valor que tienen los jóvenes, porque durante todo este proceso se prepararán para reclamar su espacio en el presente pero también en el futuro”.

Antes de finalizar, el mandatario ratificó su confianza depositada en los jóvenes al remarcar que “son los hacedores del futuro” y agradeció a los docentes y autoridades de los distintos colegios por acompañarlos en este camino hacia un mejor porvenir.