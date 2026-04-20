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El municipio intensifica los trabajos de higiene en toda la ciudad ante las lluvias

Equipos de Servicios Públicos se desplegaron en zonas críticas para desobstruir drenajes y atender la acumulación de agua.

Hoy 13:55

A partir de las precipitaciones que se presentaron en la ciudad durante la madrugada del lunes, la Municipalidad de La Banda dispuso mantener desplegadas a las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos atendiendo los puntos donde la intensidad de la lluvia en un corto período de tiempo puso a prueba el sistema de drenaje urbano.

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Los equipos se distribuyeron en los sectores que presentaron mayor acumulación de agua, procediendo a la desobstrucción de bocas de tormenta, la limpieza de cunetas y sumideros y la apertura de canales para acelerar el escurrimiento en los barrios más comprometidos.

Se trabajó con la limpieza y el mantenimiento integral de los desagües pluviales para prevenir anegamientos y dar respuestas antes, durante y después de cada precipitación.

Los trabajos preventivos que la Municipalidad de La Banda venía realizando en los días anteriores, con la limpieza de bocas de tormenta y cunetas ante los pronósticos de inestabilidad, permitieron que la infraestructura de drenaje respondiera mejor de lo que hubiera respondido sin esa intervención previa.

Cabe destacar, que ante cada evento climático las brigadas se despliegan de inmediato, con un protocolo que se activa en minutos con el monitoreo de los puntos que fueron intervenidos y con tareas de limpieza y mantenimiento preventivo en los sectores que las lluvias dejaron más comprometidos, en el marco de los pronósticos que indican posibilidad de nuevas precipitaciones.

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