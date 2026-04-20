Santa María invita al “Encuentro Comunidad + Solidaridad” con actividades gratuitas para toda la familia

El evento se realizará el 2 de mayo en el Santuario Virgen de Lourdes y reunirá deporte, feria de emprendedores, espectáculos y música en vivo en una jornada abierta a toda la comunidad.

Hoy 12:55

La comunidad de Santa María se prepara para vivir una jornada de encuentro y participación con la realización del “Encuentro Comunidad + Solidaridad”, una propuesta abierta y gratuita pensada para vecinos, familias y emprendedores de la zona.

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La actividad tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo en el predio del Santuario Virgen de Lourdes, ubicado sobre Ruta 9, y es organizada por la Comisión Municipal (gestión Mario Gómez), junto a la Comunidad Nuestra Señora de Lourdes y la Asociación Digna Comunidad.

La jornada comenzará a las 11 con fútbol infantil, mientras que desde las 14 se desplegará una variada agenda que incluirá feria de emprendedores y artesanos locales, juegos recreativos para niños, presentaciones de academias de danzas folclóricas y espectáculos en vivo.

Entre los artistas confirmados se destacan el DJ Leo Lencina y el músico invitado Mocho Blues, quienes aportarán música y entretenimiento a un evento que busca convocar a toda la familia.

Desde la organización señalaron que el objetivo es “generar un espacio donde la comunidad pueda encontrarse, compartir y potenciar el trabajo local”, destacando el valor de estas iniciativas para fortalecer los vínculos sociales y promover el desarrollo local.

Asimismo, invitan a emprendedores y artesanos que deseen participar de la feria a sumarse comunicándose a los teléfonos 3855-164-134 o 3855-839-845.

La propuesta se presenta como una oportunidad para disfrutar, apoyar la producción local y reforzar el sentido de comunidad en un entorno de integración y solidaridad.