Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 24º
X
WhatsApp

Santa María invita al “Encuentro Comunidad + Solidaridad” con actividades gratuitas para toda la familia

El evento se realizará el 2 de mayo en el Santuario Virgen de Lourdes y reunirá deporte, feria de emprendedores, espectáculos y música en vivo en una jornada abierta a toda la comunidad.

Hoy 12:55
Santuario Virgen de Lourdes

La comunidad de Santa María se prepara para vivir una jornada de encuentro y participación con la realización del “Encuentro Comunidad + Solidaridad”, una propuesta abierta y gratuita pensada para vecinos, familias y emprendedores de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo en el predio del Santuario Virgen de Lourdes, ubicado sobre Ruta 9, y es organizada por la Comisión Municipal (gestión Mario Gómez), junto a la Comunidad Nuestra Señora de Lourdes y la Asociación Digna Comunidad.

La jornada comenzará a las 11 con fútbol infantil, mientras que desde las 14 se desplegará una variada agenda que incluirá feria de emprendedores y artesanos locales, juegos recreativos para niños, presentaciones de academias de danzas folclóricas y espectáculos en vivo.

Entre los artistas confirmados se destacan el DJ Leo Lencina y el músico invitado Mocho Blues, quienes aportarán música y entretenimiento a un evento que busca convocar a toda la familia.

Desde la organización señalaron que el objetivo es “generar un espacio donde la comunidad pueda encontrarse, compartir y potenciar el trabajo local”, destacando el valor de estas iniciativas para fortalecer los vínculos sociales y promover el desarrollo local.

Asimismo, invitan a emprendedores y artesanos que deseen participar de la feria a sumarse comunicándose a los teléfonos 3855-164-134 o 3855-839-845.

La propuesta se presenta como una oportunidad para disfrutar, apoyar la producción local y reforzar el sentido de comunidad en un entorno de integración y solidaridad.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  2. 2. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
  3. 3. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  4. 4. Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril
  5. 5. El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT