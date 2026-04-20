Jujuy reporta más de 100 alcoholemias positivas durante el fin de semana

Durante el fin de semana, se registraron más de 100 alcoholemias positivas y un accidente fatal en Jujuy, destacando la importancia de los controles de tránsito.

Hoy 14:27

El operativo de control vial llevado a cabo por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial en Jujuy, desde el jueves 16 hasta el lunes 20 de abril, resultó en un total de 721 actas de infracción, según el informe oficial emitido esta mañana.

De estas actas, 609 correspondieron a violaciones de las normas de tránsito, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener la vigilancia en las vías públicas. En particular, los operativos de alcoholemia revelaron que 102 conductores superaban el nivel permitido de alcohol en sangre.

Adicionalmente, se registraron 10 actas por exceso de velocidad detectado tanto por radares fijos como móviles, lo que refleja un compromiso por parte de las autoridades en la regulación del tránsito en la región.

En términos de siniestralidad, el análisis indicó que ocurrieron 47 siniestros viales en la jurisdicción del municipio. La noticia más trágica del fin de semana fue la muerte de un conductor debido a un accidente de tránsito en la ruta provincial N°62.

El accidente ocurrió el sábado 18 a las 0.40 horas, cerca de un club náutico en la ciudad de El Carmen, cuando un grupo de cuatro hombres viajaba en una camioneta Chevrolet S10. Por razones que aún están bajo investigación, el conductor perdió el control y el vehículo se salió de la calzada, impactando contra un árbol.

Los servicios de emergencia fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 911 y un equipo de policías, personal lacustre, bomberos y Same acudió al lugar de los hechos. Tras evaluar la situación, los paramédicos confirmaron que el conductor, un hombre de 41 años, había fallecido por politraumatismos.

Dos de los pasajeros fueron trasladados al hospital 'Nuestra Señora del Carmen' para su atención médica, mientras que el cuarto ocupante no requirió hospitalización, informando que regresaban de una jornada de pesca en el dique Las Maderas cuando ocurrió el trágico incidente.