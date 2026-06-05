La intendente Fuentes destacó el trabajo del personal de Calidad de Vida al promover el respeto de las ordenanzas

La intendente participó del acto aniversario de la dependencia municipal y valoró el compromiso de los trabajadores en la promoción del saneamiento urbano, el orden y el cumplimiento de las normativas.

Hoy 21:59

La intendente, Ing. Norma Fuentes, destacó el compromiso y la labor del personal de la Dirección de Calidad de Vida para promover el saneamiento urbano y el cumplimiento de las ordenanzas municipales, durante el acto por el 31º aniversario de la repartición.

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La ceremonia contó con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, y de sus padres de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce y de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, junto a trabajadores e invitados. Además del secretario general de SIMUSA, Leonardo Álvarez.

“A pesar de los contextos difíciles que les ha tocado atravesar, siempre trabajaron de manera mancomunada para seguir construyendo una ciudad donde el orden y el respeto por las normativas sean una prioridad”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, destacó "la importancia de avanzar en la incorporación de tecnologías y procesos de digitalización que faciliten su labor y agilicen los servicios que se prestan a la comunidad, adaptando nuestra dependencia a los tiempos actuales”.

Por su parte, el director de Calidad de Vida, Rubén Verón, expresó su reconocimiento a quienes integran el área por su dedicación y vocación de servicio. “Estamos orgullosos de pertenecer a la familia municipal; por eso cuidamos la ciudad como si fuera nuestra propia casa”, sostuvo.

En la oportunidad, se reconoció a los agentes que accedieron a la jubilación y se entregaron certificados a los familiares de trabajadores fallecidos, en homenaje a su trayectoria y con el propósito de mantener vivo su legado.