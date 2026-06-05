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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 20º
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Locales

Norma Fuentes visitó el Mercado Artesanal Municipal del parque Norte

La intendente visitó el predio ubicado en el parque Norte, donde productores de distintos puntos de la provincia exponen y comercializan sus creaciones. El espacio funciona de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Hoy 22:01

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, visitaron el Mercado Artesanal Municipal (MAM) que funciona en el complejo Arsenio Salazar del parque Norte de la ciudad.

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Allí, la encargada del MAM, Fanny Ledesma y Ricardo Contreras, de la Asociación de Artesanos Ciudad de Santiago, destacaron el espacio que generó la intendente Fuentes para que artesanos de diferentes puntos de la provincia puedan exponer y comercializar sus trabajos.

Durante el recorrido, también estuvieron acompañados por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

El mercado abre sus puertas de 8 a 13 horas y actualmente hay producciones de artesanos de Monte quemado, Termas de Río Hondo, Atamisqui, Frías, Sauce, La Banda y de la capital santiagueña.

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