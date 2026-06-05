La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif encabezaron una jornada especial por el Día del Medio Ambiente

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y reunió a estudiantes, docentes, jubilados, organizaciones civiles y áreas municipales en una propuesta de concientización y participación comunitaria.

Hoy 22:05

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la intendente, Ing. Norma Fuentes y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, encabezaron una jornada especial de concientización y participación comunitaria que reunió a vecinos, instituciones educativas, centros de jubilados, organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas municipales.

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La Ing. Fuentes asistió acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; y los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora; de Desarrollo Social, Mauro Kalinski, entre otros funcionarios.

La actividad, realizada en la Plaza Libertad, incluyó múltiples propuestas recreativas, educativas y de sensibilización ambiental, como juegos interactivos, talleres temáticos, ferias, exposiciones y otras iniciativas destinadas a promover el cuidado del ambiente y la adopción de hábitos sustentables.

“La educación ambiental y la participación de las escuelas y entidades intermedias son fundamentales para fortalecer el compromiso colectivo con la preservación del planeta y la construcción de una comunidad más responsable con su entorno”, expresó la jefa comunal.

“Todos podemos incorporar comportamientos que contribuyan a construir un mundo más verde, como lo hacemos desde el municipio con la plantación de 503 mil árboles desde el inicio de nuestra gestión y con la sanción de la ordenanza que establece la incorporación de, al menos, 60 mil nuevos ejemplares cada año”, afirmó.

Por su parte, la ministra Nassif manifestó su orgullo “por acompañar a instituciones tan comprometidas con el cuidado del medio ambiente, con la participación de niños, jóvenes y adultos mayores que, a través del arte y la recreación, se unieron para compartir un mensaje de respeto y amor por la naturaleza”.

La iniciativa contó con la participación especial del Colegio David McTaggart, que celebró sus Bodas de Plata con la Promesa de Cuidado del Medio Ambiente, realizada por alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.