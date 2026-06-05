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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 20º
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Espectaculos

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio será el domingo pero aún resta definir el lugar

Tras varios cambios y especulaciones sobre la fecha de la despedida, los familiares del histórico músico informaron que el homenaje se realizará el 7 de junio. En las próximas horas darán a conocer el sitio y el horario.

Hoy 21:55
Indio Solari

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio público del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá lugar el domingo 7 de junio, aunque no confirmaron el lugar.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana confirmaremos el lugar y la hora”, se lee en el texto del comunicado.

La confirmación llegó luego de varios idas y vueltas entre los que se barajaba que la despedida se realizaría finalmente el día sábado.

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