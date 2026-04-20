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Scarlett Johansson apuesta por la independencia y lanza su propia marca de cuidado de la piel

La actriz dejó de ser imagen de grandes firmas para crear The Outset, una línea accesible, vegana y con fórmulas limpias pensadas para todo tipo de piel.

Hoy 12:46

Tras años como rostro de campañas para marcas internacionales, Scarlett Johansson decidió dar un paso hacia la independencia y convertirse en su propia embajadora. Así nació The Outset, su marca de cuidado de la piel desarrollada durante más de cinco años.

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La actriz explicó que el proyecto le permitió dejar de “representar los estándares de belleza de otros” y enfocarse en una propuesta más personal. “Ya había superado esa etapa y tenía la confianza para empezar algo que me representara”, afirmó en una entrevista, donde también remarcó que no quería construir una marca basada únicamente en su nombre o imagen.

El desarrollo de The Outset tomó forma definitiva cuando Johansson conoció a su socia cofundadora, Kate Foster. Juntas impulsaron una línea centrada en fórmulas eficaces, simples y clínicamente probadas, pensadas para adaptarse a rutinas cotidianas sin complejidad.

Desde la propia marca describen sus productos como “la camiseta blanca del cuidado de la piel”, en referencia a su versatilidad. Johansson destaca que no se trata de rutinas extensas ni excluyentes, sino de productos que pueden integrarse fácilmente con otros hábitos de cuidado personal.

En cuanto a su propuesta, The Outset ofrece productos veganos, libres de alérgenos y desarrollados sin más de 2700 ingredientes, con precios accesibles para un público amplio. La línea incluye hidratantes esenciales diseñados para distintos tipos de piel.

En el plano personal, el comediante Colin Jost, esposo de Johansson, tuvo un rol curioso en el proceso: fue uno de los primeros en probar la crema para ojos de la marca. Según la actriz, la utilizó durante un año en secreto, destacando sus efectos positivos.

Con este lanzamiento, Johansson se suma a la tendencia de celebridades que apuestan por proyectos propios, aunque con una premisa clara: priorizar la identidad de la marca por sobre su figura pública.

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