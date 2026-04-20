“Cada alumno requiere una mirada distinta”: el desafío de la educación inclusiva

La titular del SPEP, Dra. Susana Muratore, dialogó con Radio Panorama sobre el rol de los equipos interdisciplinarios y la importancia de los proyectos pedagógicos individuales.

Hoy 11:01

En medio del debate generado por una reciente denuncia por discriminación en un colegio santiagueño, la titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP), Dra. Susana Muratore, se refirió a la compleja realidad de la inclusión de alumnos con discapacidad en el sistema educativo.

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En comunicación telefónica con Radio Panorama, la funcionaria destacó el trabajo que se viene realizando en la provincia y remarcó que la problemática “no es blanco o negro”, sino que requiere un abordaje integral y comprometido por parte de toda la sociedad.

“La discapacidad es un tema que me atraviesa y me conmueve. No se trata solo de lo que ocurre dentro de la escuela, sino de un cambio de mentalidad social que es fundamental”, expresó.

Muratore explicó que actualmente el SPEP cuenta con 130 establecimientos educativos registrados, todos con alumnos con discapacidad incluidos en el sistema común, además de 11 escuelas especiales. En ese marco, señaló que cada caso requiere un tratamiento particular.

“La inclusión de un niño con síndrome de Down no es la misma que la de un niño con autismo. Son necesidades distintas, con formas de trabajo diferentes. Es un tema complejo, incluso a nivel mundial”, sostuvo.

En relación al trabajo institucional, detalló que el organismo cuenta con un equipo interdisciplinario —integrado por psicólogos y profesores de educación especial— que recorre los colegios, supervisa y evalúa los Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI).

“Se hace un trabajo serio. Los proyectos se analizan de acuerdo a la patología de cada alumno y se aprueban o se piden modificaciones si no son adecuados”, indicó.

Asimismo, reconoció que no todos los colegios privados cuentan con gabinetes psicopedagógicos, aunque destacó que la mayoría intenta incorporarlos. “No solo se trata de discapacidad, sino también de otras problemáticas familiares o emocionales. Cuando no hay gabinete, desde el SPEP intervenimos y acompañamos”, afirmó.

Otro punto clave que abordó fue el rol de las familias en el proceso educativo. En ese sentido, subrayó la importancia del acompañamiento profesional y la comprensión de las decisiones escolares.

“A veces los padres interpretan que la escuela está en contra de su hijo, y no es así. Muchas veces no se entiende que lo que se pide es necesario para el bienestar del alumno”, explicó.

Respecto al polémico derecho de admisión en instituciones privadas, Muratore reconoció que existe respaldo legal tras un fallo judicial, aunque aclaró que su aplicación es excepcional.

“Es algo muy cuestionado. Los colegios lo utilizan solo en situaciones extremas o conflictivas. Nosotros trabajamos para que no se llegue a eso”, aseguró.

Finalmente, remarcó que, pese a las dificultades, en la gran mayoría de los casos se logran soluciones favorables para los estudiantes.

“En el 99% de las situaciones se resuelve en beneficio del alumno. Siempre buscamos lo mejor para cada niño o joven”, concluyó.

La funcionaria también destacó el avance en materia de inclusión en los últimos años y valoró el compromiso de las instituciones privadas de la provincia. “Hoy hay una apertura mucho mayor. Hace 20 años eran muy pocos los chicos integrados; hoy están en todas las aulas, y eso es motivo de orgullo”, cerró.