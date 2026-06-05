Piqué considera demandar a Shakira por la exposición de sus hijos en Brasil

Gerard Piqué está considerando acciones legales contra Shakira debido a la exposición pública de sus hijos, Milan y Sasha, en un concierto masivo en Copacabana, Río de Janeiro.

Hoy 10:51

Gerard Piqué, exfutbolista y figura pública, está evaluando acciones legales contra la cantante Shakira por la exposición pública de sus hijos, Milan y Sasha, durante un multitudinario concierto que tuvo lugar en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, el 2 de mayo de 2026.

La periodista Silvia Taulés ha revelado información que sugiere que Piqué podría iniciar una demanda debido al uso no autorizado de la imagen de sus hijos en un evento que atrajo a cerca de dos millones de personas y que ha sido calificado como uno de los conciertos más grandes de la carrera de Shakira.

El evento, que formó parte del festival Todo Mundo no Rio, tuvo un impacto significativo tanto turístico como económico para la ciudad, generando un estimado de 800 millones de reales en beneficios locales.

La controversia se centra en la aparición de Milan y Sasha en una proyección durante el concierto. Según informes, Piqué considera que esta exposición se realizó sin su autorización expresa, lo que plantea serias cuestiones de privacidad sobre la vida de los menores.

A pesar de la atención mediática, hasta el momento no se ha confirmado que Piqué haya presentado una demanda formal ante un tribunal, lo que deja la situación en un estado de incertidumbre legal.

El concierto de Shakira ha sido uno de los eventos más destacados de mayo de 2026, generando un gran interés y discusión sobre la vida familiar de las figuras públicas y cómo se manejan los derechos de imagen de sus hijos en contextos masivos.

La situación también ha suscitado un debate más amplio sobre los límites de la exposición de los menores en eventos públicos y la necesidad de contar con la aprobación de ambos padres para tales apariciones, lo que podría influir en futuras decisiones legales y acuerdos familiares.