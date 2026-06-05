“No lo puedo creer”: el impacto de Mario Pergolini al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari

El conductor reaccionó con sorpresa y desconcierto cuando recibió la noticia al aire.

Hoy 11:02

El mundo de la música y del espectáculo está en shock por la muerte del Indio Solari, uno de los artistas más importantes del rock nacional.

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A través de su programa de Vorterix, Mario Pergolini quedó en shock al conocer la noticia mientras leía la información que le estaba llegando justo cuando estaba haciendo una entrevista con Gonzalo Bonadeo debido al Mundial 2026.

“TN lo está diciendo en este momento, que falleció el Indio Solari”, dijo y se hizo un silencio de unos segundos. Inmediatamente, Bonadeo dijo “tremendo”.

Pergolini se mostró con un gesto de asombro del que no podía salir. “Estoy impactado”, lanzó. Luego explicó que justo en el programa de hoy habían empezado a musicalizar con temas de Los Redondos.