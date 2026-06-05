¿Y si tu próximo departamento se empieza a pagar hoy?

DIDECO presenta una nueva oportunidad para comprar en pozo, en pesos y en cuotas en Santiago del Estero.

Hoy 11:23

Comprar un departamento ya no tiene que ser un sueño lejano ni una decisión reservada solo para quienes cuentan con todo el dinero disponible.

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Hoy, en Santiago del Estero, existe una nueva forma de acceder a tu próximo inmueble: comprando en pozo, en pesos y con financiación en cuotas.

La propuesta permite ingresar en una etapa temprana del proyecto, acceder a mejores condiciones comerciales y acompañar la valorización del edificio desde el inicio.

Detrás del proyecto se encuentra DIDECO SRL, una empresa santiagueña con gran trayectoria en el desarrollo inmobiliario, con más de tres edificios terminados y entregados, además de barrios privados, casas y obras residenciales.

Entre sus obras más destacadas se encuentra Roca 333, su última obra emblema, que consolida el respaldo, la experiencia y la capacidad constructiva de la empresa.

Es una alternativa pensada para quienes buscan su primera vivienda, quieren invertir en ladrillos o desean proteger sus ahorros con un activo real.

Departamentos modernos. Financiación en pesos. Cupos limitados.

DIDECO invita a conocer las unidades disponibles y las condiciones de compra.

Tu próximo departamento puede empezar a pagarse hoy.