Ucrania destruyó una base militar rusa en el aeropuerto de Donetsk utilizada para lanzar drones contra Kiev

La operación incluyó ataques a zonas de lanzamiento de drones, vehículos destinados a su transporte y personal militar involucrado en el lanzamiento de los drones.

Hoy 11:17

Las fuerzas ucranianas de drones destruyeron infraestructuras rusas en el aeropuerto de la ciudad ocupada de Donetsk, utilizadas por las fuerzas del Kremlin para lanzar drones kamikaze Shahed contra Ucrania.

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El Primer Centro Separado de Sistemas no Tripulados de Ucrania informó de la operación mediante un comunicado, recogido este viernes por medios locales, donde califica de “sistemáticos” los ataques que destruyeron estas infraestructuras.

La operación incluyó ataques a zonas de lanzamiento de drones, vehículos destinados a su transporte y personal militar involucrado en el lanzamiento de los drones.

El comunicado también señala que se alcanzaron depósitos de combustible, gasolineras, puntos de logística, equipamiento técnico y arsenales de munición.

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Esta acción se inscribe en la campaña de ataques ucranianos contra infraestructuras militares y logísticas rusas en territorios ocupados, con el objetivo de debilitar el potencial del Ejército ruso y cortar sus vías de suministro.

El aeropuerto de Donetsk representa un punto de gran simbolismo para los ucranianos por los combates ocurridos allí en 2014 y 2015 entre el ejército ucraniano y los rebeldes apoyados por el Kremlin, quienes declararon parte de la región de Donetsk independiente hace doce años.

Donetsk es la capital de la región homónima y la ciudad más relevante bajo control ruso en Ucrania.

Putin está al tanto de la oferta de negociaciones directas de Zelensky

En otro orden, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido informado de la propuesta de negociaciones directas que hizo la noche del jueves en una carta abierta el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informó este viernes el Kremlin.

“Se le informó”, dijo escuetamente Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

En cuanto a la reacción del líder ruso, Peskov respondió “no vamos a adelantar los acontecimientos”, aunque matizó que Putin podría aludir a dicho asunto durante su intervención en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que concluye este sábado.

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Eso sí, destacó que, a día de hoy, Rusia “no tiene canales oficiales de comunicación con Ucrania” a través de los cuales Kiev pueda enviar un documento, como adelantó el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Además, Peskov expresó su confianza en que la actual pausa en las negociaciones con mediación de EEUU, que se prolonga desde febrero debido a la guerra en Irán, concluya lo antes posible.

En su carta, Zelensky propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

“Usted puede terminar su guerra”, dijo Zelensky en la misiva, donde expresó que en las negociaciones deben participar también los países europeos, una mediación rechazada el jueves de nuevo por Putin.