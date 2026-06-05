Alumnos del Colegio Fátima impulsaron una semana de acciones por el ambiente y la solidaridad

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, alumnos de Segundo Grado encabezaron la propuesta “Héroes que Transforman el Mundo”, que incluyó actividades escolares y familiares orientadas al cuidado del entorno y la promoción de valores solidarios.

Hoy 11:35

Con entusiasmo, creatividad y muchas ganas de generar un impacto positivo, los alumnos de Segundo Grado del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima protagonizaron una semana especial dedicada al cuidado del ambiente y la promoción de valores solidarios.

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La propuesta se desarrolló en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema "Héroes que Transforman el Mundo" y convocó a toda la comunidad educativa a participar de distintas actividades orientadas a la concientización y el compromiso social.

Durante las jornadas, los estudiantes llevaron adelante las denominadas "Misiones Heroicas", una serie de acciones destinadas al cuidado de los espacios escolares. La iniciativa incluyó tareas de limpieza, intervenciones con mensajes positivos y distintas actividades que promovieron la responsabilidad ambiental y la convivencia.

Asimismo, se realizaron los "Retos de la Amistad", que incluyeron juegos, canciones y momentos de reflexión para fortalecer valores como la empatía, el respeto y el trabajo en equipo entre los alumnos.

La propuesta también trascendió las aulas. Las familias se sumaron desde sus hogares mediante actividades vinculadas a la colaboración en las tareas domésticas, espacios de recreación sin dispositivos electrónicos y acciones solidarias destinadas a ayudar a otras personas.

Desde la institución destacaron que el objetivo fue promover una mirada integral sobre el cuidado de la "casa común", entendiendo que la protección del ambiente también implica fortalecer los vínculos humanos y fomentar conductas responsables en la vida cotidiana.

De esta manera, la comunidad educativa reafirmó su compromiso con la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos, demostrando que las pequeñas acciones pueden convertirse en herramientas concretas para transformar el entorno.