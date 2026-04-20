Los Juríes bajo el agua: ya hay 25 familias evacuadas por el temporal

Loovieron otros 55mm y el ingreso de agua rural desde el oeste y sur complica el escurrimiento. El municpio trabaja sin descanso y el Polideportivo ya está listo para recibir más vecinos.

Hoy 11:51

La madrugada no trajo alivio, sino una nueva embestida. Mientras la ciudad intentaba recuperarse, 55 milímetros adicionales de lluvia cayeron sobre Los Juríes, actuando como un tiro de gracia para un suelo que ya no absorbe más. El escenario es de extrema delicadeza: la inestabilidad climática se mantiene como una amenaza latente para los vecinos.

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Los Juríes

A la lluvia local se le sumó un agravante que complica las operaciones de rescate: el ingreso masivo de agua desde los sectores oeste y sur. Este caudal rural está "encerrando" a la planta urbana, elevando los niveles de acumulación de forma crítica y bloqueando cualquier intento de escurrimiento natural.

Personal municipal trabajó en turnos forzados durante toda la noche. El despliegue de emergencia ya arroja las primeras cifras de la crisis: 25 familias evacuados que se encuentran bajo custodia médica en el Hospital local.

Ante el desborde, la Iglesia de Dios y el Convento de Hermanas fueron declarados zonas de resguardo.

Tambien el SUM del Polideportivo Municipal ya fue acondicionado como "zona de repliegue" para futuras evacuaciones.

En medio del caos, se destaca la "autoevacuación" de numerosas familias. Vecinos y parientes han abierto sus puertas para refugiar a quienes perdieron la batalla contra el agua en sus hogares, configurando una red de contención civil ante la magnitud del desastre. La ciudad permanece en alerta roja.