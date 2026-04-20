"El 90% de los usuarios que habla del caso Adorni en redes lo hace de manera negativa"

La especialista en comunicación política Lucía Bonetto advirtió sobre el alto nivel de rechazo en redes, el impacto en la narrativa oficial y las tensiones internas que profundizan la incertidumbre electoral.

Hoy 09:50

En diálogo con Radio Panorama, la licenciada en comunicación política y especialista en redes sociales, Lucía Bonetto, analizó el escenario actual y advirtió que el Gobierno atraviesa un momento sensible tanto en términos económicos como comunicacionales.

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“Es un momento para prestar atención. El gran problema pasa por lo económico, y tiene como trasfondo que a los ciudadanos les interesa mucho su bolsillo”, señaló.

En ese marco, Bonetto apuntó directamente a la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni, como uno de los focos de tensión en el ecosistema digital: “Es uno de los puntos que hoy le preocupan al Gobierno. Es un tema que impacta de lleno: si lo vemos en detalle, es alarmante que el 90% de los usuarios que hablan en redes lo haga de manera negativa”.

Según explicó, esta situación golpea en el corazón de la narrativa oficial. “Javier Milei trabajó durante su campaña con el concepto de ‘casta’ para diferenciar a quienes estaban dentro del sistema de privilegios y quienes no. Adorni hace difusa esa frontera, y hasta que no se resuelva, va a generar mucho ruido en el espacio libertario”, sostuvo.

Lucía Bonetto Cornatosky.

En ese sentido, mencionó como ejemplo las tensiones internas que se evidenciaron recientemente: “Se vio durante el fin de semana con la pelea entre Lilia Lemoine y el influencer conocido como El Gordo Dan”.

Por otra parte, Bonetto alertó sobre el deterioro en la percepción pública del presidente: “La imagen de Milei está en uno de sus puntos más bajos, y la expectativa de mejora de la ciudadanía también cayó: el 50% cree que va a estar peor”.

Finalmente, se refirió al escenario electoral y a las discusiones en curso: “Hay dos temas centrales: la boleta única de papel y las PASO. Ambos requieren mayorías legislativas que no está claro que el oficialismo tenga. Por eso, hoy el sistema está encaminado a que las elecciones se realicen en octubre”, concluyó.