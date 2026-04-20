Añatuyenses bajo la lluvia: condiciones climáticas para hoy Lunes 20 de abril de 2026

Las condiciones climáticas en Añatuya anticipan un día marcado por fuertes lluvias, lo que podría afectar diversas actividades. Los añatuyenses deberán estar atentos a las recomendaciones del tiempo.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, Santiago del Estero, se reportan ligeras precipitaciones que han comenzado a marcar el inicio de una jornada inestable. La temperatura actual es de 19.8 °C con una sensación térmica similar, y la humedad alcanza un 98%, lo que genera un ambiente bastante cargado.

Para el día de hoy, se esperan fuertes lluvias que podrían generar acumulaciones significativas de agua. Las temperaturas oscilarán entre los 19.5 °C de mínima y los 21.1 °C de máxima, lo que indica que será un día fresco y húmedo en la ciudad.

El viento soplará desde el este-sureste a 12.6 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío durante las lluvias. Los añatuyenses deberán prepararse para posibles inconvenientes en el tránsito y actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, martes 21 de abril, indica lluvia moderada con temperaturas que van de los 16.6 °C a los 17.6 °C. Es importante que los habitantes de Añatuya estén atentos a los informes meteorológicos, ya que las condiciones no mejorarán significativamente en el corto plazo.

Finalmente, el miércoles 22 de abril se prevé lluvia moderada nuevamente, con mínimas de 16.6 °C y máximas de 21.2 °C. Por lo tanto, los añatuyenses deben estar preparados para seguir enfrentando un clima inestable y lluvioso en los próximos días.