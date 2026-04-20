La postura al dormir y su impacto en la salud y personalidad

Las posiciones al dormir pueden influir en la salud respiratoria y en la calidad del descanso, además de reflejar aspectos de la personalidad según expertos en sueño.

Hoy 07:01

La forma en la que una persona duerme cada noche no solo determina la calidad del descanso, sino que también puede ofrecer indicadores sobre la salud y la personalidad del individuo.

Según especialistas de Sleep Foundation y Harvard Health, la postura elegida para dormir influye en aspectos como la respiración, la circulación y la salud de la columna vertebral. Además, algunos estudios sugieren una conexión entre la postura de sueño y rasgos de personalidad.

Sin embargo, los expertos advierten que no hay suficiente evidencia para afirmar que una postura de sueño defina completamente el carácter de una persona.

La posición fetal es, sin duda, la más común, ya que más del 40% de las personas opta por dormir de esta manera. Esta postura se asocia a individuos sensibles, reservados o que buscan una protección emocional.

Desde un punto de vista de salud, esta posición favorece la apertura de las vías respiratorias, lo que reduce los ronquidos y puede ayudar a aliviar el reflujo gástrico.

La postura lateral, con el cuerpo recto y los brazos estirados, está vinculada a personas sociables y confiadas. Esta posición también es altamente recomendada ya que mantiene la columna alineada y mejora la respiración.

Dormir sobre el lado izquierdo, en particular, es beneficioso para quienes padecen reflujo o para mujeres embarazadas, ya que mejora la circulación.