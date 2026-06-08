Un joven pelea por su vida tras un choque de motos en Ruta 7: el otro conductor huyó y terminó aprehendido

La víctima, de 21 años, sufrió graves lesiones y permanece internada en el CIS Banda. La investigación determinó que el otro motociclista abandonó la escena tras el impacto y fue aprehendido horas después.

Hoy 01:17

Un joven permanece internado en estado delicado tras sufrir un violento choque de motos sobre la Ruta Provincial N° 7, en cercanías de la ciudad de Añatuya. El hecho fue descubierto varias horas después, cuando ocasionales conductores encontraron a la víctima tendida a la vera del camino y solicitaron ayuda.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio salió a la luz alrededor de las 8 de la mañana. Al llegar al lugar, familiares identificaron al herido y lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos constataron que presentaba traumatismo de cráneo, hematoma en el cuero cabelludo y otorragia. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Centro Integral de Salud (CIS) Banda.

La investigación permitió establecer que el joven, identificado como Barraza, habría sido víctima de una colisión con otra motocicleta durante la madrugada. El último parte médico indicó que presenta traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y fractura parietal con hemorragia, lesiones que demandarán un prolongado período de recuperación.

Horas más tarde, los investigadores tomaron conocimiento del ingreso de otro joven de 21 años al centro de salud local con lesiones compatibles con un siniestro vial. Tras diversas averiguaciones y entrevistas, se determinó que habría estado involucrado en el choque ocurrido sobre la misma ruta. Además, durante el procedimiento fue secuestrada una motocicleta de 110 c.c, presuntamente utilizada al momento del impacto.

En la causa interviene el fiscal de turno, Guillermo Farías, quien ordenó pericias de Criminalística, el secuestro del rodado, exámenes complementarios y la aprehensión del sospechoso. De acuerdo con las primeras conclusiones de la investigación, el joven habría colisionado con la víctima cuando esta intentaba ingresar a su domicilio y luego se retiró del lugar sin asistirla. El acusado fue alojado en la Alcaidía del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13, mientras la causa continúa bajo la carátula de "Lesiones graves por accidente de tránsito y abandono de persona".