El Rey Inca deslumbró en la inauguración del Mundial 2026

El Rey Inca, emblemático aficionado peruano, captó la atención durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, donde miles de hinchas se reunieron para celebrar este evento histórico.

Hoy 05:36

La inauguración del Mundial 2026 ha dejado imágenes memorables, destacando la presencia del famoso Rey Inca del Perú. Este reconocido aficionado hizo su aparición en el Estadio Azteca, donde vivió la ceremonia inaugural con gran entusiasmo.

Vestido con su tradicional atuendo inspirado en el antiguo Imperio Inca, el Rey Inca atrajo la mirada de miles de espectadores y fotógrafos presentes en el icónico recinto de la Ciudad de México.

Su participación no pasó desapercibida en medio de la multitud que se congregó para el inicio de la Copa del Mundo, un torneo que se celebra por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de los años, el Rey Inca se ha consolidado como una figura emblemática en el folclore futbolero sudamericano. Su presencia habitual acompaña a la selección peruana en diversos eventos internacionales, donde resalta por su colorido atuendo y su inigualable pasión por el fútbol.

A pesar de que Perú no participa en el torneo, este aficionado decidió unirse a la fiesta mundialista, simbolizando el entusiasmo de miles de hinchas peruanos que siguen el certamen desde distintos puntos del continente.

La aparición del Rey Inca ocurrió en un escenario de gran simbolismo, ya que el Estadio Azteca se convirtió en el primer recinto mundial en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, habiendo sido sede en 1970 y 1986.

Un gran número de aficionados de diversas nacionalidades llegaron al estadio para disfrutar del espectáculo inaugural y del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Las imágenes y videos del Rey Inca se han viralizado en las redes sociales, donde muchos usuarios han destacado el color, la tradición y la alegría que aportó a la inauguración, recordando que el fútbol se vive no solo en la cancha, sino también en las tribunas.