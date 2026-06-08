El gobernador confirmó el cronograma de pagos de junio: aguinaldo el 16, bono el 23 y sueldos el 30

Elías Suárez realizó el anuncio a través de sus redes sociales y tras mantener una reunión de Gabinete ampliada en Casa de Gobierno.

Hoy 13:05

Tras mantener conversaciones con integrantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo y luego de una reunión de gabinete provincial ampliado, el Gobierno anunció el cronograma de pagos correspondiente a los compromisos asumidos con los trabajadores de la administración pública provincial.

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En ese marco, se informó que el medio aguinaldo será abonado el próximo 16 de junio, mientras que la primera cuota del bono aguinaldo, por un monto de $600.000, se pagará el 23 de junio. Por su parte, el sueldo correspondiente al mes de junio estará disponible el 30 de junio. Así lo anunció el gobernador Elías Suárez a través de una publicación en sus redes sociales

Asimismo, se dieron a conocer las fechas previstas para el mes de julio. La segunda cuota del bono aguinaldo, también de $600.000, se abonará el 23 de julio, en tanto que el sueldo de julio estará disponible el 29 de julio.

Por otra parte, las autoridades dispusieron el pago de un bono extraordinario destinado a beneficiarios de programas sociales provinciales. En este sentido, los titulares de planes de emergencia provinciales percibirán un total de $160.000, que será abonado en dos cuotas de $80.000 durante junio y julio.

En tanto, los beneficiarios de tarjetas sociales y para personas celíacas recibirán un bono total de $100.000, distribuido en dos cuotas de $50.000 en los mismos meses.

Según se indicó, estos pagos se realizarán en las mismas fechas establecidas para el cobro habitual de cada una de las asignaciones, en el marco de las políticas de asistencia y acompañamiento social impulsadas por el Gobierno provincial.