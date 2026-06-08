Villarruel homenajeó al Indio Solari en medio de nuevas señales de distanciamiento

La vicepresidenta compartió en redes sociales la corona de flores enviada al funeral de la leyenda del rock argentino.

Hoy 15:28

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció del Gobierno de Javier Milei y compartió en sus redes sociales un posteo en el que mostró dos coronas de flores que envió para el funeral del Indio Solari que se llevó a cabo este domingo en el Polideportivo Gatica. Cerca de un millón de personas se movilizaron para darle el último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La imagen que la titular de la Cámara Alta dejó en su Instagram mostró dos coronas de flores, que tenían escrito, por un lado, “vicepresidente de la Nación” y, por otro, “Senado de la Nación”. Todo fue acompañado por una sola frase: “QEPD. Acompaño el dolor de sus seguidores”. Además, incluyó el tema de Los Redondos, "Un Ángel Para Tu Soledad".

Así, la segunda en la línea de sucesión presidencial buscó mostrar distancia del Poder Ejecutivo tras las disputas en torno a la realización del velatorio para el músico que falleció el viernes producto de un ACV hemorrágico: "Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento“, sostuvieron fuentes judiciales a este medio.