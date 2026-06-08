Tras la muerte del Indio Solari, un diputado propuso crear el Día Nacional del Pogo

La iniciativa impulsada por Esteban Paulón apunta a destacar la influencia del artista en la cultura popular argentina.

Hoy 16:40

Tras la muerte del Indio Solari, el diputado santafesino Esteban Paulón presentó este lunes un proyecto para declarar el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El texto del proyecto fundamenta la decisión de celebrar esa fecha en homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota “y a su legado artístico y cultural”.

Además, invitó a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la eventual ley y desarrollar “actividades conmemorativas” en el marco de esa celebración.

Entre sus argumentos, el proyecto de Paulón sostiene que el fallecido artista “constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina”.

“Como compositor, cantante y poeta, desarrolló una obra singular que trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”, agrega el texto.

Por fuera de sus logros artísticos, la iniciativa destaca el fenómeno cultural que se conformó alrededor de la figura del Indio Solari, conocido como “cultura ricotera”.

En ese sentido, Paulón consideró importante homenajear esta identidad colectiva que perduró durante décadas y que incluyó dentro del patrimonio cultural contemporáneo del país.

“La cultura ricotera constituye una experiencia social y cultural única en la historia argentina reciente. Alrededor de la música se consolidó una comunidad diversa e intergeneracional que encontró en las letras, los recitales y los espacios de encuentro formas de identificación colectiva, pertenencia y construcción de sentidos compartidos. Esa dimensión comunitaria convirtió a este fenómeno en una de las expresiones más significativas de la cultura popular argentina de las últimas décadas”, proclama la propuesta.

Además, el proyecto destaca el rol del pogo como lugar de celebración y pertenencia, y recuerda que los recitales del Indio Solari -tanto en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- dieron lugar a “algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina”.

“En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia colectiva que trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular. El pogo pasó así a constituirse en uno de los símbolos más reconocibles de esa experiencia colectiva, representando la celebración comunitaria de la música, la identidad compartida y el encuentro popular”, sostiene.

Así, la propuesta busca no solo homenajear a la figura del Indio Solari, sino también reconocer el fenómeno cultural generado alrededor de su obra y sus seguidores.